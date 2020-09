Ahora en Ixmiquilpan, dañan mural con propaganda electoral de Vicente Charrez

Un mural en el barrio de El Fithzi, municipio Ixmiquilpan, fue dañado al pintar sobre él propaganda electoral del candidato del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal Vicente Charrez Pedraza.

La acción generó reacciones de rechazo y solidaridad en redes sociales, tanto por el autor Nicobel Chávez Salazar, como por otros pintores urbanos que se han indignado por la afectación.

La mitad del mural fue borrado hace menos de una semana para colocar la siguiente descripción: “Ixmiquilpan es de trabajo, no de promesas. Vota por Vicente Charrez, presidente municipal de Ixmiquilpan”, acompañada con el logotipo del PT con una cruz.

“Sí estoy enojado por el daño causado a mi mural, pero eso no quiere decir que me van a agarrar para golpear a adversarios oportunistas, si tanto les indigna el daño causado al arte, comiencen por gestionar espacios y recursos, no solo para artistas con trayectoria, sino también para las nuevas generaciones”, escribió en sus redes sociales Nicobel Chávez, quien es oriundo de Ixmiquilpan.