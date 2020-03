Aislamiento ante coronavirus es ahora o nunca: López-Gatell

Quedarse en casa de forma masiva es la última oportunidad que tiene México para reducir los contagios de Covid-19, advirtió Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien hizo un llamado más enérgico a la población para acatar las medidas de distanciamiento social, como medida impostergable, para no saturar el sistema de salud.

“Debemos contribuir para reducir la intensidad de pandemia, por lo tanto requerimos adoptar todas las [acciones] instruidas, en la medida en que logremos las ejecuciones masivas de inmovilización, tendremos beneficio para todos, porque se contribuye a reducir la velocidad de transmisión de este virus, lo que es impostergable, y estamos ante la única oportunidad de hacerlo”, dijo.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y por el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario lamentó que a pesar de las medidas, tan solo en la Ciudad de México se ha logrado reducir la movilidad 30%.

“Hay monitoreos del tráfico que nos permiten medir si la gente está en casa y vemos que no, que hubo una reducción menor de 30% a pesar de la disposición gubernamental. Vemos que las medidas no se aplican con el rigor necesario, y necesitamos que todos los sectores: social, privado y público lo hagan ya, de manera enérgica. Quédate en casa, si no te quedas tú, y tú y tú, y todos nosotros, lo que va a resultar es que en próximas semanas tendremos demasiados casos para poder atender todos y nos llevará a desafortunados desenlaces”, enfatizó.

Aún así, el funcionario enfatizó en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha pensado en la posibilidad de un confinamiento obligatorio o de ocupar a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas de distanciamiento social, por lo que reiteró el llamado a la responsabilidad social.

López-Gatell presentó gráficas de otros países que tienen contagios masivos, como Italia y Estados Unidos, y afirmó que no es una situación deseada en México, por lo que es necesario aprovechar el momento de oportunidad para reducir los niveles de infecciones.

“Si comparamos la situación que han vivido otros países, es algo que no queremos vivir, ni gobierno ni sociedad, porque es algo incontenible, por eso destacamos el momento de oportunidad, este punto en el que la curva pasa a ser de transmisión lenta a extremadamente acelerada; el 23 de marzo México rebasó ese punto, pero no hemos rebasado los mil casos, todavía tenemos oportunidad de frenar”.

Enfatizó que la fase 3 que se avecina es la más difícil y conlleva el peligro de que se saturen los hospitales, así como de que los casos graves se compliquen, no haya manera de atenderlos y ocurran muertes que pueden ser evitables. El único modo es quedándonos en casa en forma masiva, todos y todas, durante el periodo estipulado de un mes, insistió.“Esto no significa que se va a evitar que sigan aumentando los casos, que quede claro, seguirán aumentando y habrá graves, incluso muertos, lo que se puede lograr es que se retarde velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, los hospitales tengan suficientes camas”.

Acerca de sí se ampliará el periodo de sana distancia, explicó que el Consejo de Salubridad General sesiona de manera permanente desde el 19 de marzo, en caso de que se decida que esta jornada se prolongue, se informará con oportunidad.

Ayer, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad anunció que tiene coronavirus. El pasado 18 de marzo estuvo como invitado en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

No obstante, el subsecretario de Salud descartó que el presidente López Obrador deba someterse a una prueba por Covid-19, aunque tuvo contacto con el mandatario.

Suman 16 defunciones

José Luis Alomía, titular de Epidemiología, informó que al momento suman 16 muertes por coronavirus en México, así como 848 casos positivos.

Detalló que los fallecimientos se registraron en la Ciudad de México, con siete; Durango, Hidalgo, Michoacán y Quintana Roo reportaron uno, mientras que en Jalisco hubo tres y dos en San Luis Potosí.