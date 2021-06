Al mediodía, instaladas 99.2 % de casillas en Hidalgo: IEEH

Durante la sesión permanente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) dieron a conocer que hasta las 12:52 horas fueron instaladas 3 mil 926 casillas reportadas, es decir, 99.2 por ciento del total contemplado.

La consejera presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, precisó que de las 3 mil 957 casillas contempladas para instalación en Hidalgo, el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) reportó la colocación de 3 mil 926 y las 31 restantes aún no se han reportado; sin embargo, no hay registro de ninguna no instalada.

Respecto a las elecciones extraordinarias, el segundo reporte del SIJE detalló que en Ixmiquilpan ya quedaron instaladas las 135 casillas contempladas en las que participan 810 funcionarios; mismo caso para Acaxochitlán que en el primer corte reportó la instalación de cien por ciento con 52 casillas con 308 funcionarios.

En el corte previo del IEEH, a las 10:29 horas, habían sido instaladas 3 mil 443 casillas, es decir, 87 por ciento del total contemplado.

