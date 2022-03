Al proyecto de AIFA deben sumarse otros municipios, no solo Pachuca: Pontigo

"Hay una gran diferencia entre lo que es deseable y lo que es posible", señaló el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Juan de Dios Pontigo Loyola, ante las peticiones del ayuntamiento de Pachuca para ser incluido en el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las cuales considera justas en lo social.

Durante la pasada sesión ordinaria, el cabildo de la capital hidalguense solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) incluir a la capital del estado en el proyecto de la base aérea de Santa Lucía en materia de movilidad y transporte terrestre.

Lo anterior se debe a que el nuevo aeropuerto generará mayor derrama económica en Pachuca, aumentará la plusvalía de inmuebles en la zona y generará nuevas dinámicas de desplazamiento; sin embargo, el gobierno federal no ha invertido ni un solo peso en Hidalgo derivado de este proyecto.

Para el diputado Pontigo Loyola es una petición justa en términos sociales; sin embargo, en mesas de trabajo se analizará la procedencia de la exigencia para ser más contundentes en el exhorto y no solamente cerrarlo a la capital del estado, sino a todos los municipios de la zona metropolitana que incluso han brindado gran parte de su agua para la construcción del aeropuerto.

De acuerdo con el legislador tricolor el Congreso local deberá generar una visión metropolitana para que diversos municipios hidalguenses sean beneficiados con el funcionamiento del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Con la visión metropolitana no solo buscaremos incluir a Pachuca, sino a todas las zonas metropolitanas como Tula, Tulancingo, Pachuca y no solo para esta obra particular, sino para todas las federales que estén cerca con una política de inclusión y con las localidades que tengan una utilidad para contribuir a los planes del gobierno federal”, comentó Pontigo Loyola