Albergará Tizayuca a Guardia Nacional ante percepción de inseguridad

El ayuntamiento de Tizayuca pretende que la Guardia Nacional instale una base en la demarcación para mejorar la percepción de inseguridad entre la ciudadanía y para ello donará tres predios a la corporación policiaca.

De acuerdo con la alcaldesa, Susana Ángeles Quezada durante la presentación del proyecto “Hidalguenses por la 4T”, en los próximos meses se espera la instalación de un cuartel permanente en Tizayuca.

Para la también ex diputada local emanada de Morena, no es un municipio inseguro, pese a lo expresado por la población, pues, dijo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), no hay alta incidencia en delitos de alto impacto.

En Tizayuca se vive un fenómeno interesante, las personas piensan que viven en un municipio inseguro, pero esto no se acompaña de la evidencia numérica, ya que de acuerdo con las cifras del SESNSP, no tenemos escalada importante en delitos de alto impacto”, declaró Ángeles Quezada.

La presidenta municipal prevé que la estrategia para mejorar la percepción de inseguridad no solo radica en capacitar a los elementos policiales, también en mejorar entornos urbanos y rescatar espacios públicos.

Por lo tanto, considera que la llegada de la Guardia Nacional complementará los trabajos para mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad pública.

INCIDENCIA DELICTIVA EN TIZAYUCA

La alcaldesa refiere que, de acuerdo con el SESNSP, Tizayuca no presenta escalada en las cifras delictivas de alto impacto.

Según datos del secretariado, los delitos del fuero común más cometidos en el municipio son la violencia familiar, lesiones dolosas, amenazas y daño a la propiedad.

Susana Ángeles tomó protesta en diciembre de 2020 y a dos meses de cumplir un año ha visto cómo la violencia familiar se convierte en el ilícito más cometido en su demarcación, con 310 denuncias en los primeros nueve meses del año.

El mes más violento para el núcleo familiar fue mayo con 57 carpetas de investigación, después marzo con 52, junio con 45, septiembre con 44 y abril con 43.

Las lesiones dolosas han mantenido una regularidad en las querellas presentadas ante las autoridades pertinentes con 212, donde marzo presenta más incidencia con 41 denuncias, seguido por agosto con 28 y septiembre con 26.

En el rubro anterior, 12 fueron con arma de fuego, tres con arma blanca y 197 con otro elemento.

También las amenazas se han hecho presentes en la lista de delitos cometidos en la demarcación con 164 denuncias. Nuevamente mayo se encuentra en primer lugar con 28 casos al igual que agosto, por encima de los 26 de julio.

