Alcalde de Nopala da excusas para evitar proyecto de pozo, acusan ejidatarios

Autoridades del ejido de Jagüey en Nopala de Villagrán, aseguran que ya existe documentación que avale un avance para la perforación de un pozo de agua que beneficiaría a los ejidatarios; sin embargo, señalan que la administración municipal de Luis Enrique Cadena se niega a dar seguimiento con el argumento de que carecen de papeles y no cuentan con un terreno para ejecutar la obra.

De acuerdo con el ejidatario Mateo Zamudio, dichas declaraciones que emitió el alcalde hace unos días ante medios de comunicación son totalmente falsas y reiteró que en 2019 se firmó un acta que avala el proyecto.

"Aquí tenemos el documento que se firmó en 2019 y fue recibido y firmado por la entonces síndica Mirna Polo Villagrán, donde además se asienta que se donaba un terreno para la perforación del pozo", declaró.

Tal situación, acusó, no ha querido ser respetada por la actual administración al no reconocer el avance para el proyecto y utilizar excusas para evitar dar respuesta a los solicitantes. "Hace días el presidente Enrique Cadena dijo que según no teníamos ni siquiera el terreno en el que se podía hacer el pozo y luego que tampoco se entregaron los documentos pertinentes para esta solicitud, y hoy demostramos que no es así", recalcó.

De igual manera, Mateo Zamudio señaló al alcalde de utilizar palabras denigrantes para referirse a ellos y a otros ciudadanos de la región.

"Cuando él dijo eso de que nosotros no contábamos con nada, dijo que éramos unos ‘carroñeros’. Esta no es la primera ocasión, pues hace poco lo mismo hizo cuando en las páginas de Facebook le sacaban notas en contra, ahí dijo que ya cualquier persona con celular se siente con el derecho de ‘abrir el hocico’", aseveró.

Por lo anterior, exigen que el presidente municipal Luis Enrique Cadena dé solución a sus demandas, cumpla con su trabajo como autoridad y muestre respeto hacia la ciudadanía.

