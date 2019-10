Alcaldes “no se comportaron de la manera correcta”, dice AMLO sobre protesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los alcaldes que ayer martes protestaron afuera de Palacio Nacional para exigir una reunión con él para solicitar mayor presupuesto y a los que se les roció gas lacrimógeno, fue parte de una provocación por parte de los presidentes municipales del PAN y señaló que “no se comportaron de la manera correcta”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta medida fue hecha por los elementos de seguridad que custodian el inmueble histórico consideraron que los presidentes municipales podrían entrar por la fuerza.

“Muy lamentable (lo ocurrido), querían meterse con la fuerza, no se comportaron de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora, la desesperación y quienes están a cargo del cuidado, sintieron de que podían entrar por la fuerza”.

“Sí es una provocación de los presidentes municipales del PAN (…) los presidentes municipales a lo mejor no lo saben, no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados la función exclusiva de la Cámara de Diputado es la aprobación del presupuesto, el Ejecutivo envía proyectos”.

“Lo decidieron en la puerta (Mariana) porque consideraron que habían una amenaza, estaban forzando la puerta, también atropellaron a los que atienden, a los que están en Atención Ciudadana, los arrollaron. Sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión.

Así sintieron los del puerta, que estaban muy agresivos (los alcaldes), y por eso se tomó esta decisión (…) a lo mejor se evitó una situación más grave”.

López Obrador exhortó a los alcaldes que si quieren tener mayores presupuestos “les damos la formula de cómo ahorrar: bajar los suelos de los altos funcionarios, ¿cuánto ganan los presidentes municipales? si bajan los gastos, ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero, pueden ahorrar”.

Pidió a los alcaldes a que “den buen ejemplo, que no actúen así que vena lo que hacía Gandhi y Mandela y Luther King y que no le apuesten a la violencia, que se serenen que se tranquilicen, y no mezclen cuestiones administrativas con cuestiones partidistas, porque son el PAN, el PRD, son opositores nuestros, no tenemos que ver , nosotros (sólo) mandamos el presupuesto”.

Ayer martes, más de 300 alcaldes del PAN, PRD y PRI protestaron afuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, con el objeto exigir más recursos dentro del Presupuesto 2020 para infraestructura y seguridad pública, pero fueron dispersados con gas lacrimógeno.

Desde las 6:00 horas de ayer, los presidentes municipales exigían una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para resolver sus demandas.