Alcaldesa de Ixmiquilpan no paga sueldos, pero compra publicidad en Facebook

Mientras algunos trabajadores del ayuntamiento de Ixmiquilpan no han cobrado salario, incluso desde el inicio de la actual gestión, la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras destina recursos para promocionar su imagen en Facebook.

Algunos inconformes, que por temor a represalias piden no revelar sus nombres, aseguran que desde que inició la actual gestión, en julio pasado, no han cobrado su salario y que la respuesta dada por autoridades es que no hay dinero.

Sin embargo, la alcaldesa petista emanada de la alianza Juntos Haremos Historia en Hidalgo, destinó hasta siete mil pesos en una sola publicación de Facebook para dar a conocer su historia de vida, de acuerdo con sus datos de pago.

El caso es del pasado 26 de octubre, cuando ordenó dicha publicidad en Facebook e Instagram a un público estimado de 100 mil a 500 mil personas y un importe gastado de seis mil a siete mil pesos y de 100 mil a 125 mil impresiones.

Con motivo de su cumpleaños, en la cuenta Araceli Beltrán se publicó un video con la descripción “hace algunos meses recibí un regalo increíble, pues el trío Los Camaleón musicalizaron la letra e inspiración de Iván Mayora, La Alquimista”.

La alcaldesa destinó otros ocho mil pesos al menos a otras seis publicaciones durante octubre, cuyas capturas de comprobación, denominadas como facturación por la red social Facebook, obran en poder de AM Hidalgo y desglosan los montos.

En esas otras publicaciones la presidenta municipal destaca acercamiento con distintos sectores de la población, principalmente vulnerables, como constata el encuentro con sordomudos, difusión que costó mil quinientos pesos.

La publicación fue promocionada del 19 al 26 de octubre de este año, donde expresó que su compromiso sería tener un gobierno incluyente y que todas las personas con capacidades diferentes, como las auditivas, serían apoyadas.

Del 18 al 26 de octubre promocionó a cambio de cuatro mil pesos un video donde un joven invidente interpreta una canción y ella escribe en la publicación que “la unión de talento y corazón para nuestro querido Valle del Mezquital”.

En otra entrega la alcaldesa entrevista al hombre discapacitado, video al que invirtió 2 mil 500 pesos, entre otros para sumar 15 mil pesos, cantidad que no es considerada onerosa, pero mientras tanto existen trabajadores sin pago.

La novel gestión de Araceli Beltrán ha sido caracterizada por la escalada de violencia en Ixmiquilpan. Apenas el 12 de octubre fue nombrado como secretario de Seguridad Pública, Romeo Robles en lugar de Mario Bautista.

No obstante, el 17 de octubre se registró una ejecución más, que se sumó a la veintena acumulada desde el arribo de la alcaldesa que asumió la candidatura al cargo tras la inhabilitación de Vicente Charrez Pedraza como abanderado.

