Alcaldía de Ixmiquilpan no debe deslindarse de ola de violencia: diputado

Que hechos violentos ocurridos en los últimos tres meses en Ixmiquilpan sean considerados del fuero federal, no debe ser pretexto para que las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras eviten dar respuesta y hacer frente a la situación.

Lo anterior lo declaró en entrevista el diputado local del distrito V con cabecera en Ixmiquilpan, Edgar Hernández Dañu, tras cuestionarlo sobre el incremento de actos violentos en la demarcación.

El legislador afirmó que por ser delitos de alta violencia y ejecuciones, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), así como la Fiscalía General de la República (FGR), deben ser competentes en el tema; sin embargo, no descartó la acción que las autoridades municipales deben de ejecutar ante el problema.

"Aquí la primera instancia es la prevención y esta le compete al ayuntamiento a través de Seguridad Pública, entonces sí deben hacer algo al respecto para garantizar la seguridad de los ciudadanos", puntualizó.

Debido a ello hizo un llamado a las autoridades municipales a no evadir el tema, "es difícil, no cualquiera le entra, pero hace quince días di una conferencia de prensa en Pachuca donde me cuestionaron sobre la inseguridad y solo digo que es algo en lo que todos debemos ocuparnos y realizar nuestras respectivas funciones", comentó.

