Alerta diócesis de Tula por falsos sacerdotes

La diócesis de Tula alertó a todos los fieles cristianos sobre la presencia de falsos sacerdotes católicos cuyo único objetivo es hacer negocio y lucrar con la fe de la gente de buena voluntad, por lo que pidió no dejarse engañar.

Lo anterior principalmente en las parroquias que integran la forania de Tepeji del Río: Tlaxinacalpan, El Salto, Santiago, Tlapanaloya y Tepeji centro, informo la diócesis de Tula a través de un oficio firmado por el obispo Juan Pedro Juárez Meléndez.

Los falsos sacerdotes celebran misas de exequias, de tres y XV años, así como imparten bendiciones a casas habitación e incluso ofrecen los sacramentos del bautismo, confirmación y primera comunión sin pedir ninguna preparación ni trámite.

Agregó que un hombre usurpa la identidad de Johny Shedlyn Sheraphin, de la arquidiócesis primada de México para robar documentación, además de obtener ganancias económicas.

Por tanto, este hombre que pretende impartir confirmación y primera comunión no es sacerdote católico. Esos sacramentos no serán válidos y los documentos serán falsos sin tener registro oficial en el archivo de ninguna parroquia”, señala el comunicado.

Agrega que los falsos sacerdotes no han recibido orden sacerdotal, no pertenecen a ninguna diócesis, no cuentan con el permiso de ningún obispo católico ni con licencias ministeriales, pues se niegan a presentar su credencial.

Por tanto, son inválidos los sacramentos que pretendan impartir estos falsos sacerdotes, así como los documentos que entregan.

Como obispo de la diócesis de Tula, pido a los padres de familia que, si de verdad tienen preocupación por la educación cristiana de su hijos, se acerquen a sus respectivas parroquias para realizar un verdadero proceso de iniciación a la vida cristiana y recibir los sacramentos de forma válida”, finaliza el documento.

