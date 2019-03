Alertan animalistas ante secuestro de mascotas en Hidalgo

Animalistas de la organización Mundo Siempre Vivo alertaron por el incremento de casos de “secuestro” de mascotas en lugares como Pachuca y Tulancingo, donde mujeres son las principales víctimas para este delito.

De acuerdo con Alejandro Zúñiga, presidente de la organización, el secuestro de mascotas se ha registrado con mayor frecuencia en la Ciudad de México, donde un gran porcentaje de los habitantes tienen animales de raza e invierten cantidades considerables de dinero para su bienestar.

El secuestro de mascotas se incrementó en Hidalgo hace varios años, especialmente en razas de perro bulldog y yorkie en municipios como Tula, Tulancingo y Pachuca. Sin embargo, durante un tiempo la incidencia disminuyó pero hace algunas semanas registraron nuevos casos.





PERSONAS AJENAS AL ESTADO

Consideró que los secuestros son realizados por personas ajenas al estado y que tienen como principales víctimas a mujeres que sacan a pasear a sus mascotas.

Explicó que una de la formas de evitar este delito es estar alerta, la prevención es la mejor herramienta ya que ante un secuestro de mascota lo único que se puede hacer es una denuncia por robo.

Los animales en Hidalgo, a diferencia de otras entidades, no son sujetos de derechos, ya que no se les considera persona no humana, sino cosas, de esta manera la denuncia solo se sigue por robo.

Señaló que el modo de operación de estos grupos es que roban al animal y esperan que los dueños pongan un cartel de recompensa para exigir cantidades de dinero que pueden llegar a más de 30 mil pesos.

También la modalidad incluye un secuestro similar al de humanos, en el que se llevan a la mascota y exigen un pago para ser entregada.