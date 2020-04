Alertan contagio de 200 mil reos por coronavirus

En las cárceles del país, donde se encuentran recluidas 200 mil 936 personas, existe el peligro de contagios masivos del nuevo coronavirus, alertaron organizaciones de la sociedad civil.

El principal riesgo es que en seis de cada 10 prisiones las condiciones para cumplir con las medidas de higiene y sana distancia que ha demandado el gobierno federal para evitar la propagación del Covid-19 son “deficientes”.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), precisa que en 63% de los centros de reclusión federales y estatales las condiciones materiales, de equipamiento e higiene de los dormitorios son deficientes.

Además, el texto señala que en 32.79% de las cárceles hay deficiencia en los servicios de salud, mientras que 33% tienen sobrepoblación, y 32%, hacinamiento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 45.6% de los entrevistados compartió su celda con más de cinco personas y 12.5%, la cama.

También 30% reportó no contar con agua potable en el interior de sus celdas y alrededor de 5% carecía de drenaje.

La Secretaría de Salud (Ssa) calcula que diariamente en las cárceles federales ingresan entre 3 mil y 3 mil 500 personas, entre abogados, empleados y proveedores. De ellas, aproximadamente 400 son visitas familiares de las personas privadas de su libertad; sin embargo, en penales estatales y municipales no existe el cálculo.

“Por ahora no hay casos confirmados dentro de los centros de reclusión, pero una vez que entre el virus, el contagio va a ser masivo. No hay forma de controlar con mucha población, las zonas de aislamiento no existen.