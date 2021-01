Alertan en Pachuca por compra de tanques de oxígeno robados, empresa puede recuperarlos

Ante los reportes en redes sociales sobre el robo de tanques de oxígeno, personal de la empresa Infra, en Pachuca, alertó a la población a no comprarlos fuera de la sucursal, ya que la institución tiene sus equipos identificados con número de serie y en caso de que una persona acuda a recargarlos, la compañía los recuperará.



Trabajadores de la empresa que pidieron omitir sus nombres, comentaron que han detectado robos de tanques de personas que murieron por COVID-19 para venderlos a precios elevados. Por desconocimiento y ante la necesidad, hay quienes compran esos aparatos.



Sin embargo, agregaron, cuando van a recargarlos, en el caso de Infra, la empresa los recupera porque coinciden con el número de serie de tanques que no les fueron regresados, por lo que exhortaron a no comprar los aparatos fuera de establecimientos autorizados.



Recomendaron a la ciudadanía que en caso de requerir tanques de oxígeno los renten y compren en sucursales facultadas para ello.



Detallaron que en la empresa en la que laboran, ubicada en Pachuca, los tanques hospitalarios solo son para renta y para venta únicamente los portátiles.



También alertaron a la población a tener cuidado a quiénes les compran y lo que adquieren, porque han detectado casos de venta de tanques azules haciéndolos pasar por el compuesto medicinal, cuando es oxígeno para soldar y no de grado hospitalario.



De acuerdo con un anuncio colocado en la entrada de Grupo Infra en Pachuca, el costo del depósito es de 4 mil pesos por la renta de un tanque, el cual se devuelve de diez a 15 días posteriores de la recolección del equipo.



Además, la renta mensual del equipo es de 192 pesos, mientras que la recarga de oxígeno cuesta 926 pesos, lo que da un total de 5 mil 118 pesos.



Los consumidores pueden denunciar abusos por parte de proveedores ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al teléfono 55 5568 8722. Hasta el 11 de enero la dependencia federal sancionó 16 distribuidoras de oxígeno en el país.

CAMPAÑA PARA DEVOLVER TANQUES

Ante el desabasto de los aparatos, el 19 de enero la Profeco, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud, y las empresas productoras y distribuidoras de oxígeno medicinal Grupo Infra y Medigas, iniciaron la campaña “Devuelve tu tanque. Por amor a la vida”.



Con dicha campaña invitan a las personas que rentaron tanques de oxígeno para suministro a pacientes en casa, a devolverlos a los distribuidores una vez que ya no los requieren, a fin de permitir que sean utilizados por otros pacientes.



La Profeco indicó que la pandemia de COVID-19 ha provocado un incremento exponencial en la demanda por tanques de oxígeno y detectaron que muchas personas los conservan aunque ya no los necesiten, a manera de previsión. Sin embargo, con ello privan a otros pacientes que lo requieren en el momento y no pueden acceder a uno.