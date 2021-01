Alertan por fraudes en redes sociales para acceder a programas de Bienestar

La delegación de programas para el Bienestar en Hidalgo alertó a la población a no dejarse engañar por páginas falsas o personas que les ofrecen acceder a programas sociales, al señalar que se trata de fraudes.

Ante distintos reportes sobre ofrecimientos de tarjetas de Bienestar a través de redes sociales, la dependencia federal exhortó a la ciudadanía a no caer en engaño, y en caso de requerir información oficial, acudan al centro integrador de desarrollo de su comunidad o llamen a la línea del Bienestar, al 800 63 94 264.

La dependencia detalló que para acceder a los programas integrales del gobierno federal no solicitan dinero, por lo que los interesados no deben realizar ningún pago; además, tampoco les llaman vía telefónica para depósito, no hay ofrecimientos por Facebook, WhatsApp u otra red social y no acude una persona con chaleco de la institución pidiendo un recurso.

De acuerdo con la institución federal, esos anuncios los dirigen a enlaces de páginas apócrifas con la intención de robar información personal o confidencial.

Exhortó a que en caso de que los contacten a nombre de la Secretaría de Bienestar, verifiquen la identidad de la persona y la información en la línea de Bienestar.

La institución federal señaló que la información de los programas sociales se difunde únicamente a través de páginas oficiales del gobierno de México y recomendó a la población asegurarse de que el dominio del portal web al que son dirigidos sea .gob.mx.

Hasta junio de 2020, la Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Guardia Nacional, neutralizó 259 sitios web que eran utilizados para el robo de información y datos personales.