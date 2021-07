Alertan sobre extorsión telefónica en Tulancingo

Ante la constante realización de llamadas a ciudadanos por un número que dice estar vinculado a grupos delincuenciales, el gobierno bunicipal de Tulancingo a través de la Secretaria de Seguridad Ciudadana alertó a ciudadanos a desconfiar de números desconocidos y no contestarlos evitando así ser víctimas de extorsión.

La extorsión, es un delito a través del cual, personas buscan obtener cualquier tipo de beneficio económico por medio de la amenaza, coacción o engaño. Sin embargo está en los ciudadanos, prevenir y evitar ser víctima de cualquier delito.

El mejor de los medios, es no tomar llamadas de un número que no se conoce, pues si existe un interés de esa persona en la comunicación tendría antes que todo que identificarse", se lee en la tarjeta informativa,

El modus operandi de los extorsionadores, es aprovechar el miedo de las víctimas para obtener toda la información posible.

La secretaría subrayó que, no se tienen indicios o indicadores de grupos delincuenciales en el municipio y cualquier argumento de este tipo, es para "que las personas se enganchen a un chantaje y así lograr el cometido de obtener dinero fácil a través del miedo y amenaza".

Debido a ello, la presidencia municipal solicitó a la población que por instinto o equivocación haya contestado una llamada, a no ampliar la conversación y sobretodo no caer en pánico y no comprometerse a realizar pagos o recargas telefónicas a números desconocidos e igualmente, evitar hacer o autorizar cualquier transferencia bancaria.

Ante cualquier acción inusual puede ser reportada a los teléfonos 7757552222 y 7757531490.