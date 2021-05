Alertan vecinos riesgo por coladera destapada en Calzada Veracruz

Casi dos meses han pasado desde que se quedó sin tapa una coladera en medio de la transitada calle Calzada Veracruz en el cruce con prolongación Yucatán, en Pachuca, la cual es utilizada por muchos automovilistas e incluso por transporte público. Vecinos y transeúntes aseguran que esta situación se ha convertido en un problema serio.

Habitantes del lugar comentaron que el problema no solo afecta a los automovilistas que circulan por esa zona, pues además es un foco de infección para pobladores ya que el olor que despide es insoportable; aunado a eso, agregaron, se generó una plaga de ratas que entran a los hogares.

Por aquí pasan muchos niños, hay casas cercanas a las cuales llega el olor feo, las ratas se salen de la coladera y se meten a las casas, aparte de ser un problema para los coches. Imagínate, vas pasando por aquí con tu carro y caes ahí, por lo menos tu llanta se revienta”, declaró el propietario de una tienda de abarrotes cercana al lugar.

La situación se vuelve alarmante durante la noche, dijo, pues aunque vecinos acordonaron la coladera con piedras, en la oscuridad no se ven a simple vista y varios automovilistas han sufrido daños en sus vehículos al pasar por encima.

Vecinos explicaron que trabajadores de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) acudieron hace algunas semanas para presuntamente arreglar el problema, pero no lo hicieron, únicamente prometieron repararlo en días posteriores; no obstante, hasta la fecha no han vuelto.

En Caasim, cuando hablamos, solo nos dicen que ya lo reportaron y que lo van a solucionar, pero llevamos semanas así. Cuando regresen las lluvias esto va a ser un caos, el diámetro de las tuberías no está para aguantar la cantidad de lluvia y agua que baja de las zonas altas, ahora imagínate sin tapadera, todos los desechos van a ir a parar a nuestras casas”, comentó uno de los vecinos.

EN RIESGO POR INUNDACIONES EN ZEMPOALA

Vecinos de fraccionamientos ubicados en Zempoala, al sur de Pachuca, denunciaron que la temporada de lluvias no solo ha rebasado el sistema de drenaje en sus zonas habitacionales, sino también evidenció irregularidades en las construcciones que afectan a más de 20 mil familias.

De acuerdo con un recorrido realizado por AM Hidalgo, fraccionamientos como Santa Matilde, Victoria, San Alfonso, Villa Fontana y Esmeralda, son solo algunos donde sus habitantes han sido afectados directamente por las lluvias, debido a inundaciones que han causado pérdida de bienes materiales y constante angustia ante falta de respuesta al problema que data desde hace más de seis años.