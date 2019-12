Alexis necesita tratamiento para continuar con vida, su mamá solicita ayuda en Tulancingo

Fabiola Valladares es madre soltera y lava platos en un restaurante de Tulancingo para pagar el tratamiento médico que mantenga con vida a su hijo; sin embargo, aún no logra reunir el dinero suficiente y el tiempo se agota porque un médico le informó que el joven podría morir de un paro respiratorio.

La preocupación de Fabiola Valladares aumenta conforme pasa el tiempo, ya que su hijo Alexis, de 18 años de edad, quien padece insuficiencia renal crónica, necesita una fístula en un plazo de dos días, la cual cuesta 20 mil pesos.

Durante entrevista telefónica, mientras hace una pausa en su lugar de trabajo, la mujer dice sentirse como un rompecabezas, luego que esta mañana el doctor le informó sobre la necesidad del tratamiento médico para que su hijo continúe con vida.

Alexis estaba internado en un hospital, pero lo dieron de alta para, agrega Fabiola Valladares, no hacerlo sufrir, por lo que en estos momentos permanece en su hogar.

El joven también requiere un tanque de oxígeno, dispositivos para revisar la azúcar, presión, saturación del pulmón, así como una silla de ruedas, pero lo más importante en este momento es comprar la fístula.

Cualquier ayuda de la sociedad en general puede canalizarse a través de transferencia bancaria en Banamex 4766 8407 1201 9392.

No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo mi hijo se está muriendo, quiero darle una calidad de vida, una madre hace lo imposible”, dice.

Fabiola Valladares, a quien le detectaron hace años cáncer de mama, cuenta que tiene una hija de 16 años de edad que dejó de estudiar la preparatoria, derivado de las necesidades económicas en la casa.

Me informaron que el catéter que tiene en la yugular en cualquier momento dejaría de funcionar, ya sea mañana o pasado, y podría morir de un paro respiratorio”.

Con lo que me dijo el doctor me quedé pasmada, le dije a mi hijo que no se preocupara, que vería la forma de ayudarlo y que estará bien”.