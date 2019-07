Altos cobros de CFE “están matando” al campo hidalguense: secretario

Carlos Muñiz Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), afirmó que los altos costos de gasolina, diésel y electricidad “están matando” ejidos, bombeos y rebombeos que sirven para regar campos de cultivo.

Durante una visita a Tula, el funcionario estatal recriminó que los altos cobros en los recibos de energía eléctrica que emite la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están causando serios problemas a los campesinos hidalguenses que hacen uso de pozos de bombeo y rebombeo.

Incluso, mencionó el caso por el que atraviesan los labriegos de Teltipán, en Tlaxcoapan, quienes en días pasados cerraron la autopista Arco Norte con el objetivo de ser escuchados y buscar hacer eco en la dependencia federal para que se resuelva la problemática que tienen desde el año pasado.

Recalcó que las altas tarifas afectan a campesinos como los de Teltipán, quienes ven limitadas sus actividades agrícolas porque la CFE constantemente les corta la energía eléctrica que abastece su unidad de bombeo y que utilizan para regar sus tierras de cultivo.

“Y van a decir muchos: ‘sí, pero el precio lo dejaron los otros (la administración federal pasada), ¿qué te andas quejando?’ No me quejo de que lo hayan dejado los otros, los otros decían que no era posible bajarlo (el precio), pero el compromiso era disminuirlo y nos siguen lastimando los recibos de luz”.

Por tal motivo pidió que se reconsideren las tarifas de electricidad a bien de terminar con las afectaciones a sectores vulnerables como el campo.