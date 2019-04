Alumna de la UAEH permanecerá en Israel

El gobierno de Israel proporcionará visa, hospedaje y alimentación a la alumna de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), Marisa Antonia Bonilla Castillo, luego de que ella, junto a otros estudiantes mexicanos, fuera resguardada por oficiales de servicios migratorios de aquel país por considerar que sus actividades no coincidían con el tipo de visa que había obtenido.



Tras la audiencia de desahogo de testimoniales del pasado 4 de abril, en la que Bonilla Castillo testificó, se le notificó este lunes que podrá regresar a México en la fecha que está programada (julio de 2019), y que si es su voluntad, durante ese tiempo podrá tomar un curso de hebreo y trabajar en la recepción de un hotel.



En este sentido, la alumna de la Licenciatura en Turismo manifestó su deseo de permanecer en Israel bajo las condiciones antes mencionadas, por lo que será el gobierno de aquella nación el que la apoye con los gastos de vivienda y manutención.



Cabe recordar que el 27 de abril Marisa Bonilla y otros participantes del programa “Prácticas Profesionales en Israel”, fueron retenidos en la zona de Ramla, después de ser visitados por oficiales migratorios quienes los cuestionaron y consideraron que los horarios y la remuneración relativa no eran adecuados para el tipo de visa que se les había otorgado.



Posteriormente, el 28 de marzo se realizó una audiencia en la que se hizo notar que la situación no era responsabilidad de los estudiantes, de manera que fueron trasladados a un refugio.

El 31 del mes pasado se esclareció la situación migratoria de cada alumno y les fue devuelto el pasaporte, pidiéndoles que permanecieran en el país para testificar en el juicio iniciado por el Estado de Israel contra quien resultara responsable.



Esto continuó el jueves pasado, cuando la alumna volvió a dar su testimonio, y culminó este lunes 8 de abril con la notificación de que podrá regresar a México el día en que está programado inicialmente su vuelo.