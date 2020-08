Alumnos de secundaria se quedan sin escuela

Toluca.– No todos comenzaron el ciclo escolar como lo tenían planeado, 178 alumnos de secundaria se quedaron sin grupo, pues aunque habían sido asignados al turno vespertino de la secundaria Hank González, éste no se abrió, por lo que hoy están sin escuela y temen perder el año.

Frente al plantel educativo, ubicado en San Pablo Autopan, del barrio de Santa Cruz, los padres de los jóvenes señalaron que llevaron a cabo el proceso del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), se les asignó esta escuela, pero la dirección simplemente les dijo que no hay clases por las tardes.

“Hablamos con el director y dice que no tiene la culpa; al contrario, también está peleando para que haya turno de la tarde y que tengan maestros, esa es la inquietud, de que nos den una pista de que sí van a estar ahí los niños porque no están inscritos, no tenemos nada”, dijo Azucena González, una de las mamás.