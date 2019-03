Alumnos protestan contra cambio climático en la Huasteca

Alumnos de la preparatoria Agrícola de Chapingo, pertenecientes al Movimiento Internacional contra el Cambio Climático, demandaron ayer a la alcaldía de Huejutla políticas claras para disminuir la contaminación en la región Huasteca.

Detalló que la protesta contra el cambio climático se realizó ayer simultáneamente en Ciudad de México, Veracruz, Monterrey y Ciudad Juárez.

En lo que corresponde a gobierno no vemos acciones, solo tienen programas y al no existir una cultura de cuidado de medio ambiente la gente no se acerca.