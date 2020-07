Amago del PAN contra López-Gatell, "politiquería y grilla": AMLO

Ante el anuncio de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de que presentarán una denuncia ante la ONU y OEA por el, acusaron, mal manejo de la pandemia del Covid-19 por parte del subsecretario Hugo López-Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de “politiquería y de grilla” por parte de estos legisladores y reiteró su respaldo a la labor del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que no se debe de tomar en cuenta “todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable”, porque, señaló, se están queriendo montar en una tragedia.

“Hay mucha politiquería, no solo durante la pandemia, desde antes y va concluir la pandemia, así lo deseamos, lo queremos lo anhelamos y va a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación y lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación se produce una reacción conservadora, los que no quieren que se den los cambios, los que quieren mantener al antiguo régimen, en este caso un régimen de corrupción y de privilegio"/

Y agregó: “Son grupos que se sientes afectados porque se les quitaron sus privilegios, entonces hay esa oposición al gobierno, y se va, incluso, a intensificar en la medida que se vayan acercando las elecciones a México porque como es de dominio público, estos grupos han manifestado que quieren tener mayoría en el Congreso, incluso están convocando a unirse todos en contra de nosotros o lo que representamos, por eso estas acusaciones que van a la ONU, a la OEA, a la OMS, a todos los organismos a hacer acusaciones".

El mandatario dijo que "no es más que politiquería, antes se le decía coloquialmente grilla, entonces hay que tener paciencia, no tomar en cuenta todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo montar en una tragedia, eso que hace la prensa amarillista que quiera unirse, que hubo más muertos que en ninguna parte del mundo”.

En Palacio Nacional, el presidente señaló que es triste y lamentable hacer estas comparaciones porque se trata de pérdida de vidas humanas, “entonces no está de más decirle a la gente, a los mexicanos, que ofrecemos disculpas a otros países por compararlos y, sobre todo, en este caso tan lamentable en proporción al número de habitantes en México hay menos fallecidos que Estados Unidos, que en Brasil, España, el Reino Unido, Italia y otros países y que lo que hemos hecho y lo digo en plural ha sido muy bueno, a pesar de lo terrible de esta pandemia y el dolor que produce, se ha logrado disminuir el número de fallecidos y se han salvado vidas”.