Amarra Hernández Cerón 85 por ciento de consejerías políticas estatales panistas

El grupo político que encabeza el diputado local plurinominal, Asael Hernández Cerón obtuvo 85 por ciento de los escaños que conforman el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), considerado como el máximo organismo de decisión dentro del instituto blanquiazul.

Dicho Consejo está conformado por 80 integrantes, de los cuales 68 se identifican con la corriente del también coordinador de la fracción panista en el Congreso del Estado, mientras que los 12 espacios restantes son atribuidos a otras expresiones, como la de Yolanda Tellería Beltrán.

Así lo dio a conocer Hernández Cerón, quien ante las críticas de los grupos antagónicos aseguró que “el trabajo mata grillas y podrían tener frustración”. No obstante, llamó a la unidad al tiempo que calificó la elección de consejeros como un ejercicio democrático, plural y exitoso.

“El equipo al que pertenezco ganó 85 por ciento de las consejerías. No se puede coincidir con todos al mismo tiempo. Sin embargo, como Consejo hemos tratado de conciliar, que los acuerdos transiten en un buen consenso mediante acuerdos políticos para que haya una buena gobernabilidad partidaria”.

Hernández Cerón, quien dirigió al partido blanquiazul en 2014, dijo que durante la votación se reflejó el respaldo de la militancia hacia él y hacia el presidente de partido, Cornelio García Villanueva, “él salió en primero y un servidor en segundo lugar, creo que hay aceptación de la militancia”.

Finalizó al decir que “podría haber frustración, pues hay quien no gana una y también los entiendo. Sin embargo, he tenido la fortuna de contar con el apoyo de la militancia, pues siempre que me he postulado me han favorecido y creo que es por el trabajo que uno hace”.