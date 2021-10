Amarra tinaco con un lazo a lado de su balcón y vecinos lo exhiben en redes sociales

Una serie de fotografías se han vuelto virales en redes sociales pues muestran que, a falta de espacio, un tinaco fue colgado afuera de un departamento ubicaod en la alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México.

De acuerdo a algunos vecinos, el tinaco esta colocado a un costado del balcón, y fue asegurado por un lazo y dos tablas de madera, por lo que aseguran representa un riesgo para la seguridad de quienes habitan en ese edificio.

"Eso nos demuestra que no necesitamos ingenieros ni calculistas. Todo se puede al ahi se va, no importando los demás," "Tienes que ser muy gandalla para hacer eso" y "Ese tinaco no tiene nada, aún muy poco líquido ya hubiera roto la madera y el alambre", fueron algunos comentarios de usuarios de redes sociales.