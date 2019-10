Ambiente de intransigencia motivó que Minera Autlán dejara negociaciones

Con relación al último encuentro sostenido entre el Movimiento Ambientalista para la Sierra Hidalguense y Minera Autlán, la empresa informó que sus representantes acudieron con voluntad, pero encontraron un ánimo de intransigencia.

A través de un comunicado dio a conocer su versión de los hechos ocurridos el pasado martes 15 de octubre en la delegación municipal de Chiconcoac, municipio de Lolotla, donde permanecieron deliberando por espacio de siete horas.

Sin embargo, los representantes acordaron levantarse de la mesa cuando percibieron que había un ambiente de intransigencia y exigencia de satisfacer un pliego de demandas irrealizables para cualquier empresa o institución pública”.

Entre las demandas, agrega el texto, se incluye la construcción de viviendas para todas las familias de varias comunidades, así como otras edificaciones, subsidios y pagos de luz y gas para toda la vida y construcción de drenajes sanitarios.

Según el posicionamiento de la empresa, también se habría puesto sobre la mesa el cierre de la mina, aunque el asesor legal del Movimiento Ambientalista para la Sierra Hidalguense, Eduardo Medécigo Rubio ha insistido que no es la intención.

Autlán reitera a las autoridades y a las comunidades que el medio ambiente y el desarrollo económico y social no son excluyentes, van de la mano. Nunca escatimaremos esfuerzos en materia de promoción y cuidado medioambiental”.

El documento de seis puntos agrega que los empleos y derrama económica tendrán siempre como punto de partida una actividad minera totalmente coherente con el respeto a los entornos y la riqueza natural de nuestro país.

Autlán reafirma su disposición a que el diálogo entre las partes continúe y que para ello las autoridades involucradas en las negociaciones privilegien las vías que prevén las instituciones y el Estado de Derecho para alcanzar acuerdos de largo plazo”.

Lo anterior, continúa el texto membretado por la empresa minera, bajo la urgencia de poner fin inmediato a la actual situación de bloqueo carretero que trae consecuencias devastadoras para el bienestar de las poblaciones locales.

La empresa mencionó que en los acuerdos iniciales, firmados el 9 y 11 de octubre pasados, los participantes se comprometieron a que la información resultante de los encuentros se diera a conocer a través de la Secretaría del Bienestar.

Por lo tanto, Minera Autlán dijo lamentar “que este compromiso no se haya cumplido por una de las partes y que se haya tenido conocimiento por otras vías de su voluntad de ruptura unilateral del diálogo”. Sobre la identidad de sus representantes no se hizo mención alguna en el multicitado comunicado.

ANTECEDENTES

El asesor legal del Movimiento Ambientalista para la Sierra Hidalguense, Eduardo Medécigo Rubio informó sobre la ruptura del diálogo, luego que los representantes de Minera Autlán decidieron levantarse de la mesa de negociaciones.

El abogado explicó en entrevista con AM Hidalgo que sostuvieron una reunión con el director de Vinculación y Desarrollo Institucional, Roberto Rivera Larrea donde expusieron las exigencias de las comunidades afectadas por la mina.

Medécigo Rubio se pronunció entonces por restablecer las negociaciones, puesto que se trata de mejorar las condiciones de los habitantes y reconoció que las afectaciones a la mina impactan a la economía de los pueblos núcleo.

No obstante, insistió en una respuesta integral, no solamente apegarse al programa de beneficios paliativos para las comunidades núcleo, pero cuando iban a proponer una reunión con los tres niveles de gobierno, no hubo oportunidad.