Amedrentan con mensajes a comerciantes de Ixmiquilpan, tras ataque a mueblería

Comerciantes de Ixmiquilpan aseguran recibir amenazas mediante mensajes de texto de supuestos grupos delictivos que les exigen el pago de una cuota a cambio de mantener su seguridad.

Luego del ataque armado a una mueblería, ocurrido el sábado pasado, que dejó como saldo dos mujeres y un hombre muertos, algunos comerciantes afirman ahora ser amedrentados.

La trabajadora de un negocio de comida ubicado en el barrio San Antonio relató haber recibido una llamada cerca de las 21:00 horas del domingo pasado, al otro día de las balaceras.

Por temor a represalias pidió reservar su identidad, pero relató que en dicha llamada una niña pidió unos tacos, pero como tenían muchos clientes las órdenes estaban tardando mucho.

“Lo que nos llamó la atención es que la niña era muy insistente, llamaba mucho y pedía la orden, pero nunca nos llamó algún adulto que nos solicitara el servicio”, agregó la mujer.

Minutos después de la última llamada que hizo la menor, comenzaron a recibir mensajes de texto al número de WhatsApp del negocio, donde decían que eran de un grupo criminal.

LAS AMENAZAS

“Nos empezaron a amenazar con que se tenía que entregar dinero o nos harían lo mismo que a las personas que han asesinado en el municipio", afirmó la empleada.



La afectada teme ante las amenazas recibidas, puesto que son señalamientos directos al negocio, “tenemos miedo porque quienes brindamos el servicio solo somos empleados”.

Indicó que luego de recibir las amenazas se acercaron a otros comerciantes para investigar si había más locatarios en las mismas circunstancias, lo que les fue negado.

Hecho que atribuye a que este negocio es uno de los más grandes del lugar al contar además con otra sucursal.



Dijo tener instrucciones de los dueños de no prestar el servicio este día, ya que los textos ponen un ultimátum, "queremos una respuesta para este día antes de las 13:00 horas para saber si se alinean con el cártel o saber qué hacer con ustedes".

Lo anterior, para confirmar si serían entregados los 100 mil pesos que los presuntos exigieron como cuota de inicio, aunado a los dos mil pesos que explicaron requerir cada mes.

CONDICIONANTE

Esa es la condicionante para asegurar que no harían daño a ninguno de los empleados o clientes del lugar, pues de no recibir ninguna solución aseguraron visitar el comercio y cometer algún ataque contra los presentes.



Hasta el momento y pese a las amenazas, los trabajadores mencionaron no haber acudido ante las autoridades por miedo.



En entrevista, el exdelegado de las Emes, Víctor Desiderio se pronunció contra la ola de violencia que desde hace meses se ha desatado en la demarcación y de la que considera "ya se salió de las manos de las autoridades".

Lamentó la situación que se vive y que a su parecer tras los años ha venido empeorando, "esto es algo que empezó más o menos por 2018 o 2019, pero cada vez se han dado más casos o la violencia ha aumentado hasta lo que desgraciadamente vemos ahora, como las ejecuciones en plena luz del día".

Llamó a todos los ciudadanos y delegados entrantes a mantener la organización, que es característica de varias comunidades y que ha permitido enfrentar a la delincuencia.

