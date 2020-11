Amenazan profesores desatender grupos virtuales por falta de pagos

Profesores de secundarias Técnicas y Generales, agremiados a la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), amenazan con incumplir la entrega de calificaciones correspondientes al primer periodo del ciclo escolar 2020-2021, incluso con desatender sus grupos a partir de hoy.

Los inconformes fueron instruidos a través de sus delegaciones sindicales a condicionar la entrega de las evaluaciones de los estudiantes, hasta resolverse el pago de dicha prestación, comprometida desde el inicio del actual ciclo lectivo, que hasta el momento no ha sido cumplida por la autoridad educativa.

Docentes de escuelas secundarias Técnicas y Generales de municipios del Valle del Mezquital, como Actopan y San Salvador, explicaron que esas horas interinas consisten en aquellas que no están basificadas, pero que se trabajan frente a grupo y que habían sido pagadas incluso durante seis meses de la pandemia.

“Esta situación aplica para compañeros de todo el estado y la molestia es que, la autoridad educativa estatal nos comenta que sí nos pagará las horas interinas correspondientes de agosto a diciembre, pero hasta enero de 2021”, señaló un grupo de inconformes, quienes se reusarán a entregar calificaciones.

Sobre el número de profesores en estas condiciones, explicaron que no tienen un dato preciso, puesto que no se trata de toda la base docente, sino de aquellos que no tienen basificación o que algunas de las horas que trabajan no tienen base, por ello es que se les otorgan esas horas interinas, que están sin pago.

“Algunos compañeros cuentan con horas basificadas y de esas materias sí pasarán las calificaciones correspondientes. Sin embrago, pueden también contar con horas interinas, donde atienden otras materias o grupos y de estas últimas no harán sus reportes ni darán clases como medida de presión”, dijeron.

Aseguraron que a partir de este lunes desatenderán sus grupos, incluso no responderán los mensajes que les envíen los estudiantes a través de plataformas como WhatApp, ZOOM, GoogleMeet, Classroom, para disipar dudas académicas y analizan también convocar a una marcha con apoyo de los basificados.

En condiciones similares se encuentran otros docentes, cuya función es acudir a las comunidades rurales a entregar por escrito las actividades académicas que han aplicado durante estos meses de educación a distancia a consecuencia de la pandemia mundial de coronavirus o COVID-19, relataron los inconformes.

Las horas interinas surgen ante la necesidad de cubrir alguna materia o grupo escolar y que el plantel no cuenta con horas basificadas para distribuir entre su plantilla docente, es entonces que la autoridad educativa asigna horas interinas a repartirse entre los profesores que cubran el perfil para hacerse cargo.

El pasado 21 de diciembre, se llevaron a cabo un total de 22 bloqueos y manifestaciones simultáneas por parte de docentes para denunciar que sus compañeros jubilados no recibieron el pago de su bono por fin de año, lo que asfixió a la capital hidalguense, pues cerraron todos los accesos.