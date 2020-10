Amenazas e intimidaciones entre violencia política de género en elecciones: consejera

Dejar cabezas de cerdo afuera de sus hogares o casas de campaña, mandar mensajes intimidantes y amenazar, así como señalar situaciones de su intimidad, forman parte de la violencia política de género que se ha reportado en municipios de Hidalgo durante diversos procesos electorales. El caso más reciente, difundido en redes sociales, fue en San Felipe Orizatlán contra la candidata priista a la presidencia municipal Erika Saab Lara.

Erika bájale de huevos te va a cargar la chingada pinche cerda (sic)”, fue el mensaje en una manta que dejaron afuera de la casa de campaña de la exdiputada local, que ahora encabeza la planilla tricolor.

Hace cuatro años, también en las elecciones para alcaldes, dos días previos a la jornada electoral, frente a la casa de la aspirante del PRI por Mixquiahuala, Yesenia Valdez Hernández, dejaron una hielera con una cabeza de cerdo y un mensaje: “Para yesenia de cctemplarios (sic)”, y “declina x el que ya sabes o la próxima será tu cabeza (sic)”.



De acuerdo con la consejera y presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Miriam Saray Pacheco Martínez, actualmente existen 13 quejas presentadas por violencia política de género.



En entrevista con AM Hidalgo, la consejera expresó que no existe una constante, pues desafortunadamente la violencia está tan normalizada en la sociedad que no solo son amenazas y señalamientos a su intimidad, además va más allá de las candidatas, es decir, también buscan afectarlas a través de sus familiares.

No hay una conducta definida, puede ser propaganda, calumnia, propaganda negra. Las mujeres son violentadas de diferentes formas”, expresó.

Mencionó que quienes ejercen ese tipo de violencia pueden ser un medio de comunicación, los propios compañeros de partido, otros contendientes o un ciudadano.



Aseveró que la violencia política por razones de género puede atenderse por diversos mecanismos: el proceso especial sancionador en el IEEH o los consejos municipales, también pueden acercarse a instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) o la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).

De igual forma se puede promover un juicio de protección para los derechos políticos en el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) o denunciar ante las autoridades penales.



Detalló que las sanciones van desde una amonestación pública, multas, si es un candidato o candidata pueden perder su registro, lo cual es determinado por el Tribunal Electoral.

Anteriormente, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Héctor Chávez Ruiz, denunció que cuatro candidatas de su partido sufrieron violencia política de género, luego que fueron creados perfiles falsos en redes sociales con respecto a sus actos de campaña.

El líder del PRD en la entidad señaló que las candidatas de El Arenal, Nancy Luna; Tolcayuca, Maribel Rivero Gudiño; Zapotlán, Nadia Flores Meléndez, y Huautla, Yadira Martínez, son las afectadas.

Nancy Luna, en sus redes sociales, señaló que Adolfo Zúñiga del PT ha ejercido violencia política en su contra; agregó que hace cuatro años su hermana Adelfa Zúñiga hizo lo mismo contra María Beatriz Peña Reséndiz pese a pertenecer al mismo partido (PRI).

El pasado 16 de septiembre, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Hidalgo denunciaron violencia política en razón de género contra la candidata a la presidencia municipal de Ixmiquilpan, Verónica Suhail Rodríguez Salinas, y señalaron como responsable al diputado federal Gustavo Callejas Romero.