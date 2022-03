Amonesta TEEH a Susana Ángeles, alcaldesa de Tizayuca, por uso indebido de recursos

Por uso indebido de recursos, el Tribunal Estatal Electoral (TEEH) sancionó con amonestación pública a la presidenta municipal de Tizayuca Susana Ángeles Quezada quien en noviembre del año pasado convocó a conferencia de prensa para anunciar sus aspiraciones a contender por la gubernatura de Hidalgo en Morena, en día y horario hábil.

Además, el TEEH resolvió como inexistentes las conductas denunciadas contra el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández y el legislador con licencia Francisco Xavier Berganza, acusados de actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos.

En sesión pública virtual, este jueves 31 de marzo el pleno del órgano jurisdiccional resolvió el procedimiento especial sancionador con expediente EEH-PES-001-2022 interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de Cuauhtémoc Ochoa, Susana Ángeles, Francisco Xavier Berganza y Morena, por la presunta comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral.

Manuel Alberto Cruz Martínez, magistrado del TEEH, explicó que respecto a los hechos atribuidos a Susana Ángeles Quezada por actos anticipados de campaña, se determinó que en el contenido de las publicaciones señaladas se advierte que no hizo algún llamado expreso al voto o rechazo hacia un determinado partido político, y tampoco invita a votar o a no votar por alguna persona en particular, por lo que declaró inexistente la infracción.

Sin embargo, en lo referente al uso de recursos públicos por parte de la alcaldesa morenista de Tizayuca, fueron acreditados los hechos denunciados, ya que la señalada convocó a una reunión el jueves 11 de noviembre de 2021 donde anunció en medios de comunicación que se había registrado como aspirante a precandidata a la gubernatura de Hidalgo por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

A decir del magistrado, ese día resultó ser un día laborable dentro de la administración pública municipal de Tizayuca, por ende la edila se encontraba en funciones, además que previamente sostuvo reuniones con el gremio de vendedores, realizadas en dicho municipio.

“El cargo que conlleva la denunciada y ese actuar implica una indebida utilización de manejo de recursos públicos transgrediendo los preceptos constitucionales y legales de la hipótesis de que ordene al personal subordinado que asista a un evento, teniéndose así por acreditado el uso indebido de recursos públicos, al descuidar sus funciones como servidora pública por asistir a un acto proselitista, afectando de algún modo el uso de recursos públicos”, detalló.

SIN SANCIÓN PARA CUAUHTÉMOC NI FRANCISCO XAVIER

Respecto al señalamiento de presuntos actos anticipados de precampaña y campaña atribuidos a Cuauhtémoc Ochoa y Francisco Xavier Berganza se determinó la inexistencia de las conductas denunciadas, ya que tras el análisis de la propaganda referida no se advirtió que los denunciados llamaran, exhortaran o utilizaran palabra o expresión que manifieste abiertamente y sin hacer llamado expreso, a votar a favor o en contra de un candidato o partido político.

Con relación a la supuesta violación imputada a Morena con motivo del probable deber de cuidado respecto a las conductas atribuidas a Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Francisco Berganza Escorza, previo a su separación de Morena, y de Susana Ángeles Quezada, relativo a los anticipados actos de campaña y del uso de recursos públicos, el TEEH declaró inexistentes las infracciones por lo que no es fue factible fijar responsabilidad a dicho instituto político por culpa in vigilando.

La amonestación pública a la presidenta municipal de Tizayuca se suma a la impuesta por el TEEH el 24 de marzo al alcalde de Tenango de Doria, también emanado de Morena, por acudir al arranque de precampaña de Julio Menchaca Salazar con militantes del partido guinda realizado el 11 de enero de este año.

