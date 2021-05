Amor de abuela, ejemplo de cuidado materno

Nacida en Cuautepec de Hinojosa, municipio que se encuentra a una hora de la capital de Hidalgo, Aracely Riveros Aguirre, una madre de dos hijos, habitante de la colonia ampliación Santa Julia de Pachuca, fue criada por su abuela Alicia Domínguez ante la falta de tiempo por parte de su madre debido a sus responsabilidades laborales.

La madre de Aracely, Eusebia Aguirre Domínguez, trabajaba en la Ciudad de México y su horario solo le permitía ver a su hija una vez a la semana, debido a ello, la abuela se convirtió en la figura materna de Aracely.

En el marco del 10 de mayo, Día de las Madres, en entrevista con AM Hidalgo Aracely narró cómo fue su infancia en las calles de Cuautepec, cuando su abuela cuidaba cada paso que dio hasta los 16 años, edad en la que contrajo matrimonio.

“Crecí con mi abuela, apenas cumplí un año mi mamá me dejó con ella porque tenía que irse a trabajar a la Ciudad de México. Era costurera y solo iba a verme cada ocho días, entonces desarrollé el vínculo materno con mi abuela, ya cuando veía a mi mamá como que no sentía ese amor de madre, la veía como un familiar más”, declaró Aracely.

Estuvo bajo los cuidados de su abuela desde el primer año de vida hasta cuando tuvo 16, edad en la que se casó y llego a vivir a Pachuca para emprender lo que considera una vida feliz.

Aracely narró que la relación con su abuela fue difícil de formar, tanto parar ella como para su hermana, Erida Riveros Aguirre, ya que era muy estricta y quería que todo se hiciera en lo que consideraba la forma correcta.

El nivel de exigencia de Alicia, comentó, les formó carácter e inculcó buen comportamiento que sirvió para elegir su camino en la vida.

“Mi abuela era muy exigente, pero no por eso dejaba de demostrar su cariño, era muy protectora. Algo curioso y que me sorprendía era que mi abuela no sabía leer ni escribir, pero ella tenía una tienda de abarrotes y las cuentas le salían exactas, nunca supe cómo le hacía”.

En el ámbito educativo, Alicia siempre estuvo al pendiente del desempeño académico de Aracely y Erida, asistió a cada entrega de calificaciones y reportes de conducta que se realizaban eventualmente.

Entre risas, Aracely comentó que, a su parecer, ella era la favorita de su abuela, ya que pasados los años se dio cuenta que le heredó mucho de su carácter y forma de ser, le quedó mucho de su ejemplo, el cual aplica con sus dos hijos, Eduardo y Daniel, de 27 y 34 años, respectivamente.

“Algo que me dejó bien claro mi mamá Alicia (como le llamaba a su abuela), fue tener un carácter decisivo, no debemos de dejar cosas inconclusas y también me enseñó algo muy importante, a proteger a mis hijos, así como ella me protegió a mí”, esa fue la principal enseñanza para Aracely.