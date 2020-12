Ampliar periodo de Concejos Municipales sería reelección: consejero electoral

El consejero Augusto Hernández Abogado dijo que, desde su interpretación de la Ley Electoral, el Congreso local tendría que realizar una nueva designación de concejales en los municipios Ixmiquilpan, Huejutla, Tulancingo y Acaxochitlán, pues en caso de nombrar a las mismas personas se estaría ante una probable reelección.

Lo anterior, luego que el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) declaró la nulidad de la elección en las primeras tres demarcaciones mencionadas y empate en la cuarta.

En caso de persistir esa decisión en instancias superiores, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) tendrá que determinar fecha para elección extraordinaria, mientras tanto, un organismo deberá estar al frente de los ayuntamientos hasta que haya representaciones electas, pues los actuales Concejos Municipales Interinos concluirán periodo el 15 de diciembre próximo.

En estricto sentido serían nuevas definiciones (de concejales). Me parece que son hipótesis distintas, pues hubo una designación para un periodo que está definido", dijo a AM Hidalgo el consejero electoral.

A la pregunta sobre si podrían designar nuevamente a los actuales integrantes, el consejero electoral detalló que debe hacerse una interpretación, pues para ser designado concejal tienen que cumplirse los mismos requisitos que con regidores y, como formalmente es un ayuntamiento, se estaría ante un supuesto de reelección.

Alguien dirá que no se trata de una relección, pues no es parte de un proceso electivo para el cargo y no es el caso al ser una designación. (Pero) no perdamos de vista que tiene las mismas facultades que un ayuntamiento", agregó.