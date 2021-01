Analiza TEEH impugnación contra dirigencia estatal de Morena

El exaspirante a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Javier Baños Morales, se inconformó ya legalmente contra la integración de la nueva dirigencia estatal de su partido.

El militante inició un recurso para acusar violación a los estatutos y pedir la destitución no solo del nuevo Comité, sino del Consejo Político Estatal que a la fecha encabeza Andrés Caballero, de quien dijo, cumplió ya su periodo.

El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano fue presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) el pasado 7 de enero a través de la oficialía de partes para impugnar las designaciones del 3 de enero.

Luego de más de dos años de permanecer acéfala, la presidencia de Morena en Hidalgo es ocupada a partir de aquel domingo por Sandra Alicia Ordoñez Pérez, quien estará acompañada en la Secretaría General por Sergio García.

Ese día, el Consejo Estatal de Morena Hidalgo, junto con la Comisión Nacional de Elecciones, eligieron a Sandra Ordóñez, Sergio García y Alejandrina Franco como presidenta, secretario General y secretaria de Organización, respectivamente.

“Ingresé el recurso para impugnar los nombramientos, pues fue contra los estatutos de Morena, ocurrió en secreto, no hubo cuórum, no hubo convocatoria. El Comité y el Consejo fue nombrado en 2015 y expiraron ya sus funciones”.

El presidente del Consejo, Andrés Caballero, tomó la protesta correspondiente a los nuevos dirigentes. Desde noviembre de 2018, cuando Abraham Mendoza dejó el cargo para ser superdelegado federal, se habían mantenido sin presidente.

Sin embargo, “publicaron la convocatoria a sesión un día antes del vencimiento del plazo, fue un madruguete. No estuvieron presentes los consejeros, los de la foto no son consejeros. Ya no tienen legitimidad las decisiones que toman”.