Anaya presenta libro y critica gobierno de AMLO; estrategia de abrazos y no balazos, fracasó

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, lanzó un video para presentar su libro: “El Presente, el Pasado y el Futuro de México” en donde hace una serie de críticas a la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador y adelanta que la estrategia de abrazos y no balazos, fracasó.

En este primer video de una serie que lanzará semana a semana, Anaya Cortés pregunta: “¿Crees que México va por el camino correcto? Muchos pensamos que no. La inseguridad, el desempleo, el deterioro ambiental, la crisis de salud, son una realidad. Pero también está claro que nada va a cambiar si sólo nos estamos quejando. No basta con sólo estar criticando al gobierno. Déjame ponerlo de otra manera: Sí, la estrategia de abrazos y no balazos fracasó. No hay duda, la inseguridad está peor que nunca”.