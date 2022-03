Ante falta de apoyo gubernamental, Tula se ha levantado con esfuerzos particulares: diputado

Han pasado siete meses desde la inundación en Tula y no se reflejan los resultados de los censos elaborados por el gobierno federal para ayudar a damnificados, por lo que la ciudad se levanta por “esfuerzos particulares”, señaló el diputado Octavio Magaña Soto en mesa de trabajo sobre el proyecto de ampliación, rectificación y revestimiento del río en la demarcación.

En dicha mesa de trabajo realizada recientemente como parte del plan integral para el río Tula, el legislador del distrito XIV por el Partido Verde Ecologista de México, uno de los aliados del actual gobierno nacional, comentó que el municipio se ha levantado del golpe económico y social que generó la inundación gracias a esfuerzos particulares y no a los apoyos entregados por los gobiernos federal y estatal.

De acuerdo con el asambleísta del Verde Ecologista, “¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?” Fueron las principales preguntas que la sociedad tulense hizo a las autoridades federales cuando comenzaron los censos para entregar apoyos económicos tras la inundación.

Agregó que las quejas también son contra el gobierno municipal, ya que el diputado local citó el reciente caso de colchones en mal estado que fueron entregados a damnificados y que provocaron descontento a tal grado que fueron incendiados en las inmediaciones de la presidencia municipal.

De igual manera Magaña Soto reprochó que hasta el momento no hay un dictamen exacto de las casas que sufrieron daños en su infraestructura, pero se especula que son más de 700, por lo que en las próximas sesiones propondrá, en su papel de legislador, que se elabore dicho dictamen con ayuda de Protección Civil municipal.

Por lo anterior, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informar qué acciones de prevención llevará a cabo para evitar futuras inundaciones y más daños a la infraestructura, toda vez que habitantes han expresado su temor que ante la nueva temporada de lluvias la tragedia vuelva a ocurrir.

PIDE UNIÓN ANTE EL PROYECTO INTEGRAL

Como informó AM Hidalgo hace algunos días, la Conagua, en conjunto con autoridades estatales y municipales, dio el visto bueno al proyecto integral que contempla el revestimiento de concreto del cauce del río Tula, acciones que en años pasados fueron rechazadas por parte de la ciudadanía al considerarlas ecocidio.

Ante esa situación, Magaña Soto, quien en ese momento fungió como secretario municipal, recordó que debido a conflictos con diferentes colonias el alcalde ordenó detener la obra a pesar de que en otras zonas los habitantes la consideraban necesaria.

“La obra se detuvo hace unos años, fuimos a San Lorenzo, al Carmen, donde no querían la obra, pero también en colonias como la 16 de Enero o La Malinche era lo que más pedían, no nos podíamos parar a conciliar porque nos corrían, si se genera la misma polarización nos pude llevar al mismo punto de estancarnos, no puede suceder, debemos irnos en una sola voz, en unión”, puntualizó el asambleísta.