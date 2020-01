Ante fraudes, Santander borra los números en sus tarjetas

Para disminuir el fraude en el uso de tarjetas de crédito, Santander presentó sus nuevos plásticos sin números, con lo que busca aumentar la seguridad en las compras de sus clientes.



En la actualización al tercer trimestre de 2019 del buró de entidades financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Santander ocupó el segundo lugar en reclamaciones de clientes de los bancos que operan en el país, con un total de mil 196 reclamaciones por cada 10 mil contratos.

Ante ese entorno, el director general adjunto de negocios especiales de Santander México, Jorge Zenteno, informó que a partir del martes 4 de febrero, los clientes del banco podrán solicitar, sin costo, el cambio a las nuevas tarjetas que ya no tienen visible el número del plástico ni el código de seguridad, y que en un plazo de 2 años la institución financiera tiene la meta de cambiar 80% de un total de 3.5 millones de tarjetas de crédito que tiene en el mercado.



"No queremos que nuestros clientes tengan quejas por cargos no reconocidos", dijo el directivo.



Zenteno añadió que este año prevé lanzar también tarjetas de débito sin números.

¿Cómo funciona?

El directivo de Santander explicó que el control de la información de las tarjetas de crédito se realiza a través de la aplicación "Super Wallet", donde a partir de un código QR con el que cuenta la tarjeta, el usuario puede visualizar los números del plástico.



En ese sentido, explicó que al momento de pagar en un comercio físico, debido a que las tarjetas de Santander requieren de que el usuario teclee su NIP, puede efectuarse la operación.



En el caso de comercio electrónico, la aplicación de Santander genera una tarjeta electrónica en la cual cuenta con un código de seguridad vigente por tres minutos, con lo que el banco garantiza las operaciones electrónicas del usuario.