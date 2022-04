Ante inseguridad, cierran con cadenas accesos a localidad de Huejutla

Ante la inseguridad que afirman se vive en distintos puntos de Huejutla, donde en los últimos meses se han registrado cinco atentados a balazos, vecinos de la localidad Chilico pusieron cadenas en los accesos para impedir el paso.

La medida aplica ya en diferentes barrios del poblado a partir de las 22:00 horas con el objetivo de cerrar el paso a toda persona ajena, hecho que consta en los avisos metálicos colocados como advertencia en algunos espacios.

Las personas que no sean originarias del lugar no podrán pasar después de las 22:00 horas y en caso de no acatar la disposición, que aseguran fue tomada en asamblea general, será tratado bajo el reglamento de usos y costumbres.

Para impedir el paso a los extraños fueron colocadas cadenas en los principales accesos de diferentes barrios de Chililico, que son retiradas a las 5:00 horas y si algún vecino tiene que salir antes, debe acudir al delegado municipal.

También puede dirigirse a alguna persona autorizada para que le dé el paso por trabajo o traslado de algún enfermo, de acuerdo con lo establecido en la asamblea de vecinos de esta localidad con presencia eminentemente indígena.

Vecinos del lugar, que pidieron no revelar sus nombres, coincidieron que es para garantizar la seguridad de las familias de los nueve barrios de Chililico y que fue consensuado en asamblea vecinal de este punto de la Huasteca hidalguense.