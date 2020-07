Ante la falta de empleo, Fanny emprendió la venta de productos sustentables

La pandemia resultó un aliciente para Fanny Vargas, pues ante la falta de empleo decidió iniciar un negocio propio que hasta ahora le ha dado diversas satisfacciones, entre ellas reducir la generación de residuos sólidos, ya que ofrece pañales reutilizables y copas menstruales.

Fanny, originaria de la comunidad Doxey en Tlaxcoapan, contó que en diciembre pasado presentó su examen de posición para obtener el grado de maestría y esperaba encontrar un trabajo durante el primer trimestre de este año, pero la pandemia se atravesó y ya no logró colocarse.

“A partir de la pandemia tuve muchos problemas económicos, no tenía empleo, tengo un hijo y no sabía qué hacer. Antes había ya pensado en poner un negocio y fue cuando se me vino a la mente vender copas menstruales”.