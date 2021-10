Ante los resultados del Pachuca, aficionados insultan a los jugadores

El domingo pasadao durante el encuentro entre el Club Pachuca y el FC Juárez, el defensor de los Tuzos, Miguel Herrera Equihua, se enfrentó con algunos aficionados luego de que empataran al finalizar el partido, ya que los asistentes no estaban conforme con el resultado.

Por su parte, el técnico Paulo Pezzolano afirmó que esto cambiará si se meten al repechaje, por lo que le dio la razón al público.

No se puede admitir cómo regalamos el primer tiempo, el equipo estirado, en este momento del torneo no podemos regalar anda, pero en el segundo mejoramos, aunque no nos dio para ganar los tres puntos. Tenemos que entrar al reclasificatorio, estamos sufriendo goles increíbles y erramos cuestiones que no se comprenden", comentó Pezzolano.