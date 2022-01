Ante paro del SNTE, madres y padres de Ixmiquilpan piden que retomen actividades

Luego que trabajadores de la educación en Hidalgo se declararon en paro laboral desde este lunes hasta que autoridades les paguen aguinaldos y bono de fin de año a jubilados y homologados, padres de familia de Ixmiquilpan piden retomar actividades al argumentar que los únicos afectados son los estudiantes que ya han visto mermada su educación por la pandemia de COVID-19.

Abundaron que pese a comprender el problema de docentes por la falta del pago que por ley les corresponde, apelan a su criterio de responsabilidad como encargados de la enseñanza de una generación que desde hace más de un año enfrenta una situación adversa ante el coronavirus y con el modelo de educación en casa.

En tanto, otras personas consideran que la labor que actualmente realizan los docentes con el aprendizaje en casa es únicamente enviar la planificación semanal para que estudiantes trabajen desde sus hogares y entreguen de manera diaria o semanal, por lo que no les representa mayor problema y podrían continuar con esa labor.

"No le veo mucho trabajo a eso si no tienen más que hacer. No están haciendo el mismo trabajo que cuando estaban en la escuela porque ahora todo lo pesado lo llevamos los padres de familia, entonces por qué no, mínimo hacen esto de seguir de manera virtual", reprochó Rafael Gutiérrez, vecino de San Nicolás.