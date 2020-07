Ante repunte de Covid-19, trabajan para ampliar número de camas en 5 estados

Tras los repuntes de contagios de Covid-19 en Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León y Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se atiende la situación para ampliar el número de camas en hospitalización general y por lo que llamó a cuidar que no haya rebrotes con la reapertura.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 12 Región Militar, de Irapuato, Guanajuato, el titular del Ejecutivo aseguró que se trabaja para ampliar el número de camas y tener espacios, “pero estamos en 80% no el 100%” de saturación en esas entidades.

“En el caso de las camas para terapia intensiva máximo en esos estados por ejemplo Nuevo León y Tabasco la ocupación es de 60%, tenemos disponibilidad del 40%, tenemos el problema en hospitalización general.

“En el caso de Yucatán y Quintana Roo, ya lo estamos haciendo, se va a requerir ampliar el número de camas, mejorar instalaciones, ya está ocupándose sobre todo Zoé Robledo, director del IMSS; me ha informado el caso de Yucatán y vamos a ampliar el número de camas y de instalaciones”.

El Mandatario dijo que en Yucatán había una disminución de la pandemia, pero hubo una especie de rebrote y volvió a incrementarse el número de afectados.

El presidente López Obrador llamó a la población a cuidarse , mantener las medias de sanidad como la sana distancia y el lavado de manos, pero sobre todo a no perder la fe y la esperanza de que va a terminar la pesadilla de la pandemia.

“Eso lo tenemos que cuidar. De los 32 estados en 9 tenemos incremento en el número o porcentaje de contagios, en 23 estados la pandemia va a la baja, como estamos abriendo, en el caso de la Ciudad de México ya hay más movilidad, ahí vamos a la baja estamos esperando los últimos resultados cuidando que no vaya a haber un rebrote”.

“A seguir así cuidándonos, y ya vamos de salida para que no perdamos la fe, las esperanzas. La esperanza es una fuerza muy poderosa, no podemos perder la esperanza, no nos pueden quitar el derecho a la esperanza, esto es pasajero, es como un mal sueño, como una pesadilla, ya pasará”.