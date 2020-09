Antes de balear a pasajero, delincuentes asaltaron otra Combi en Naucalpan

“¡Normal, normal, aquí no pasó nada!”, dicen en otro asalto, los mismos ladrones que balearon a un joven en una combi, quienes fueron captados en un segundo video sometiendo a otros pasajeros el mismo día, pero en otra ruta de transporte del Estado de México.



La pareja de ladrones usa la misma ropa, la mochila para guardar los celulares y carteras, el arma y el mismo lenguaje de amenaza .



“Mira papito, vete relajado si no te agarro a balazos”, afirmó a gritos mientras mostraba el arma cortando cartucho, en otro asalto, realizado por el mismo sujeto que baleó a un pasajero.



El segundo video captó otro robo presuntamente realizado el mismo 28 de agosto, pero en la Ruta 11 que va de Cuatro Caminos a la colonia Valle Dorado en Naucalpan.



Minutos después, la pareja de ladrones habría realizado el otro asalto en el que mataron a un joven pasajero de 24 años.



En este segundo video, resalta que los sujetos actúan de forma autómata, quizá derogados, al grado que no se dan cuenta que un pasajero les tomó una foto y le dejaron el celular.

Así fue el primer robo

#Video Ladrones que balearon a pasajero, asaltaron otra combi antes en Naucalpan. Especial pic.twitter.com/XAuxqRccXf — Metrópoli (@Univ_Metropoli) September 1, 2020

Así fue el segundo robo

#Video Ladrones balean sin motivo a pasajero de combi durante asalto en Naucalpan.https://t.co/T1tOF9iyEq pic.twitter.com/v6O9QjzQTr — Metrópoli (@Univ_Metropoli) August 31, 2020