Antes eran reticentes, pero ahora vecinos de Ixmiquilpan buscan vacuna contra influenza

Ante el acelerado aumento de contagios de COVID-19 en este primer mes del año y por la temporada invernal, pobladores de Ixmiquilpan que habían sido reticentes a vacunarse contra la influenza ahora buscan ser inmunizados contra esta enfermedad.

Consultados por este medio, pobladores mencionaron haber escuchado comentarios negativos sobre la vacuna contra la influenza, por lo que habían preferido no solicitarla. Sin embargo, en el actual contexto de la cuarta ola de COVID, ya buscan contar con más defensas para prevenir enfermedades respiratorias.

"A mí sí me daba miedo porque cuando apenas empezó la vacuna (influenza), recuerdo que se decía que había gente que se la ponía y se sentía muy mal o que incluso hasta terminaban en el hospital por los efectos que les causaba", mencionó el señor Francisco García, vecino de San Antonio.

En el mismo sentido Minerva Chávez, vecina de El Fitzhi, comentó que "una vez un sobrino fue vacunado de influenza y ese mismo día en la tarde tuvo mucha fiebre y al otro día amaneció muy enfermo de gripa, pero muy fuerte y tardó muchos días para reponerse".

No obstante, ante el drástico aumento de casos positivos de coronavirus, "ahora sí ya busqué ponerme la vacuna de la influenza para que así, en conjunto con la de COVID, me protejan más y sea más difícil que me enferme", comentó la mujer.

CONTAGIOS DE INFLUENZA EN HIDALGO

Hasta la fecha Hidalgo registra 31 casos de influenza, de los cuales seis fueron reportados el presente mes. El grupo de edad con más contagios son personas de 30 a 39 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal (SSH).

El reporte de la SSH sobre la temporada de influenza 2021-2022 precisa que del total de casos acumulados, en octubre del año pasado registraron los cuatro primeros, en noviembre también cuatro, para diciembre incrementó la incidencia con 17 padecimientos y en lo que va de enero han reportado seis casos. LEE NOTA COMPLETA

