Anuncia AMLO producción de vacuna contra Covid-19 en México y Argentina

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza el anuncio formal del acuerdo con AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim para la producción en México del proyecto de la vacuna en contra del coronavirus o Covid-19.

López Obrador destacó que el acuerdo para la producción de la vacuna contra Covid-19, entre por México y Argentina, significa tranquilidad y salud que ayudará mucho a terminar con la incertidumbre de la pandemia.

“Es realmente algo excepcional que nos va a ayudar mucho a que se mantengan la esperanza a que se acabe la incertidumbre y tenga la posibilidad de una vida sana”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa.

En Palacio Nacional acompañado por el Canciller Marcelo Ebrard, el empresario Carlos Slim Domit, Silvia Varela, de AstraZeneca México, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el titular del Ejecutivo destacó el apoyo de la Fundación Carlos Slim.

El presidente López Obrador aseguró que el secretario de Relaciones exteriores que estuvo muy pendiente del desarrollo de todas las gestiones que se están haciendo para tener esta vacuna, con el respaldo médico y científico del secretario de Salud, Jorge Alcocer y del subsecretario Hugo López-Gatell.

Marcelo Ebarard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para hacer frente al Covid-19 - y la cual será producida por México y Argentina- es la más avanzada en el mundo, y que se buscará producir entre 150 y 250 millones de dosis.

Detalló que en la producción de esta vacuna estará también participando un laboratorio en Argentina y en México, donde se hará el terminado y desde donde se distribuirá a América Latina.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó durante la conferencia de prensa que es voluntad del gobierno de México que la vacuna sea universal y gratuita.

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la futura vacuna contra el Covid-19 –que se producirá en México- será gratuita, de carácter universal para todos los mexicanos y los más pobres no se van a quedarán al final.

“En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar a quien se vacuna o quien no, nosotros para que no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna, no debe haber preocupación para la gente más pobre, tienen garantizada la vacuna no se van a quedar al final, ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres… los adultos mayores, los médicos, las enfermeras”, dijo AMLO.