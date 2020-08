Anuncia Francisco Xavier impugnación a candidatura de Pablo Vargas

El cantante Francisco Xavier Berganza anunció por medio de un video que impugnará la candidatura a la alcaldía de Pachuca por Morena, la cual fue para el investigador y defensor de derechos humanos Pablo Vargas González.

En la grabación, Francisco Xavier asegura que ganó la encuesta para encabezar la candidatura de Morena por Pachuca, la cual se realizó el pasado fin de semana e incluyó a otros aspirantes como Canek Vázquez Góngora, Humberto Veras Godoy y José Luis Lima.

Voy por la vía legal y esto no se va a quedar así. Voy a impugnar, por su puesto, pues está estipulada una encuesta y se va tener que enseñar una metodología”, expresó Francisco Xavier quien calificó de imposición la candidatura de Pablo Vargas.

Por su parte, el aspirante Canek Vázquez dijo que “ante esta ola de rumores en redes sociales y medios, quiero decir que he tenido comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena y me han dicho que no hay nada para nadie”.

Recordó que Morena siempre ha privilegiado el derecho a la salud por la pandemia de COVID-19 y por tanto se inclina a que “primero la salud y después las elecciones”.