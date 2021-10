Anuncian desde Actopan afiliación a Morena; instalan comités

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que abrieron la afiliación en dicho partido político, pues agregó: quienes quieran afiliarse, serán bienvenidos.

Porque queremos ganar la ratificación de mandato, ya abrimos la afiliación. Nada de que solamente un grupo, solamente una secretaría, que unos cuantos tenían una clave, que otros no la tenían”.

Así lo declaró desde Actopan, donde tomó protesta a los comités de defensa de la cuarta transformación en vísperas de la consulta de revocación de mandato a la que se sujetará el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2022.

Previo a ello, Mario Delgado pidió a los morenistas invitar a integrarse al instituto político, siempre y cuando se comprometan a cumplir los principios de no robar, no mentir y no traicionar, para que “nadie se sienta dueño del partido”, dijo.

Solicitó a senadores, diputados y autoridades municipales dedicar tiempo a construir Morena durante los horarios que lo permita la ley. “Hay que hacer partido, organizar comités, que no abandonen el territorio”.

GRUPOS DE WHATSAPP

El dirigente propuso la creación de grupos de WhatsApp donde la dirigencia nacional canalizará información.

Vamos a enviarles información todos los días, si Calderón dice una mentira contra nuestro presidente lo vamos a desmentir”.

Agregó que la única estrategia de la derecha es la mentira para confundir, por lo que solicitó compartir información todos los días.

Luego de instalar los comités solicitarán al senador Julio Menchaca y la alcaldesa de Actopan Tatiana Ángeles platicar con los integrantes de estos cuadros.

Vamos a buscar a todos los simpatizantes de Morena y de López Obrador sin distinción, porque no podemos fallar”.

También, Mario Delgado señaló que Morena ganará la gubernatura en Hidalgo, en la elección del próximo año.

