Anuncian integrantes de Marea Verde pausa del movimiento

Tres integrantes de Marea Verde Hidalgo dieron a conocer en sus redes sociales que harán una pausa del movimiento, pues es necesario que la organización esté a cargo de asociaciones de mujeres jóvenes.

Las activistas Bertha Miranda Rodríguez, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser); Ingrid Verónica Guerrero, dirigente de Yo te Creo, y Erika Ortigoza Vázquez, de Fundación Invictus, mencionan que la decisión se debe a un acto de coherencia.

Hoy hacemos una pausa en nuestro caminar con Marea Verde, mas no en el feminismo, ni en el activismo, ni en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, detallan en la misiva.

En su mensaje, las feministas señalan que desde 2018 y 2019 trabajan por la despenalización del aborto, que calificaron como una lucha de todas y para todas.

Es necesario evidenciar la violencia, venga de donde venga, aunque nos haga sentir incómodas, aunque duela, ser feministas no nos vacuna contra el machismo, nos compromete a trabajar en nuestras propias conductas, a cuestionarnos y confrontarnos”, mencionan.

Detallan que no se pueden combatir las violencias patriarcales si no se ponen sobre la mesa los temas que dividen y confrontan, y si no se cuestiona el feminismo propio.

No queremos construir un mundo igual al de los hombres, exaltar la cultura del abandono y la anulación de nosotras mismas, ni el secreto cómplice de las violencias que se viven. Deseamos un feminismo cuyo centro sean las mujeres y las niñas, no el liderazgo”, agregan.