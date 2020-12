Anunciará Fayad nuevas medidas contra COVID-19; regresaría Hoy no circula

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, anunciará nuevas medidas para evitar contagios por COVID-19, las cuales, agregó, no son muy populares y contemplan la probable reactivación del Hoy no circula sanitario en municipios con alto nivel de contagio.

Las medidas restrictivas serán de acuerdo con el municipio o la región y el número de contagios por coronavirus, no todo el estado.

No vamos a impedir la movilidad donde no sea necesario”, dijo Fayad Meneses durante la toma de protesta de Israel Félix como presidente municipal de Mineral de la Reforma.

En caso de no disminuir los contagios por COVID-19, el mandatario dijo que en algunos días más, si no mejora la situación, posiblemente tendría que poner en marcha el Hoy no circula sanitario, por lo que pidió a la ciudadanía quedarse en casa.

Voy a anunciar nuevas medidas, medidas serias y responsables, algunas no son tan populares, recordarán que dentro de las 50 medidas que puse en marcha, tanto de salud y económicas, algunas de ellas fueron de mucho desagrado para la ciudadanía porque les restringe libertad, movilidad, actividades, pero es más importante la vida”, declaró.

En cuanto a las medidas que anunciará, adelantó que serán aplicadas de forma cuidadosa, ya que no cerrará todo el estado.

No vamos a matar la economía, no hay necesidad de hacerlo porque son pocos los municipios en foco verdaderamente rojo para aplicar las medidas restrictivas”, dijo el mandatario.

Agregó que los municipios más afectados son Pachuca, Mineral de la Reforma y Tizayuca, así como los colindantes con Estado de México.