Aplican “Ley Seca” en Mineral de la Reforma y otras restricciones por COVID-19

Entre las medidas para mitigar los contagios de COVID-19 en Mineral de la Reforma se cuenta la suspensión de venta de bebidas alcohólicas por tiempo indefinido y el cierre temporal de establecimientos de actividades no esenciales como antros, bares, cantinas, centros nocturnos, cines y auto cinemas.

En los restaurantes se permitirá el aforo de 20 por ciento con relación a su capacidad máxima, pero se deberá dar prioridad a la venta de alimentos para llevar y prohibir la venta de bebidas alcohólicas. El horario de cierre será hasta las 18:00 horas y los hoteles y moteles operarán a 20 por ciento de su capacidad.

El ayuntamiento de Mineral de la Reforma destacó que se brindará apoyo a las asociaciones de meseros, garroteros y cocineros, que se ven afectados por el cierre de bares y salones de fiesta, ante las nuevas medidas sanitarias por el incremento de casos de COVID-19 en aquella demarcación metropolitana.

Este municipio es uno de los 11 que si fueran evaluados de manera individual aparecería en condiciones de semáforo rojo por riesgo de COVID-19, pues al corte del 21 de diciembre acumula 2 mil 257 contagios y 185 defunciones, por lo que además, se aplicará el programa Hoy no circula sanitario a 50 por ciento.

Entre los establecimientos con limitaciones y suspensiones se encuentran:

• Bares (Suspendido)

• Antros (Suspendido)

• Cantinas (Suspendido)

• Centros nocturnos (Suspendido)

• Eventos sociales en salones de fiesta; bodas, bautizos, posadas, graduaciones, cenas de fin de año, etc. (Suspendidos)

• Juegos mecánicos (feria) o electrónicos infantiles (Suspendidos)

• Boliches y billares (Suspendidos)

• Gimnasios (al 20% de capacidad y con cita)

• Casas de juego (Suspendidas)

• Eventos de cualquier índole masivos y centros recreativos (Suspendidos)

• Centros religiosos, iglesias y templos (al 20 % de capacidad y con todas las Medidas de Seguridad Sanitaria)

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE REALIZARÁN.

• Priorizarla venta de alimentos para llevar.

• Aforo permitido solo del 20% (de mesas ocupadas)

• Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.

• Horario de cierre: 18:00 horas

• Hoteles, moteles, hostales, hoteles boutique

• Ocupación al 30% de capacidad y dar cumplimiento correctamente a los Lineamientos de prevención y medidas de seguridad sanitarias de COVID-19 para el servicio de hospedaje.

• Plazas comerciales, tiendas departamentales, jugueterías, tiendas de conveniencia y comercio al por menor de artículos no esenciales:

• Priorizarla venta a través de plataformas digitales.

• Aforo máximo del25%

• No está permitida la entrada de menores de 5 años

• No servicio de probadores, excepto calzado.

• Cierre total a las 18:00 horas.

• Los Supermercados deberán de aislar y evitar la venta de artículos no esenciales como:

• Vinos y Licores

• Centros deportivos, canchas de futbol, deportes profesionales al aire libre y en espacios cerrados:

• En espacios abiertos solo podrán funcionar para deportes profesionales a puerta cerrada

• Para espacios cerrados no podrá haber ningún tipo de evento deportivo

• Salones de belleza, barberías, peluquerías y estéticas

• Al 50%de capacidad y solo por cita, una persona por cada trabajador

• Cines, auto cinemas y eventos culturales quedan Suspendidos

ZONAS GEOGRÁFICAS DONDE APLICAN LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: Está Sujeto a Información Epidemiológica de Casos Activos, Tasa de Incidencia y defunciones:

1. Pachuca

2. Mineral de la Reforma

3. Tizayuca

4. Tulancingo

5. Tula de Allende

6. Apan

7. Villa de Tezontepec

8. Mineral del Monte

9. Tepeji del Río

10. Actopan

11. Tepeapulco