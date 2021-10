Aprueba cabildo de Pachuca Ley de Ingresos, se confrontan regidoras del PRI

El cabildo de Pachuca aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 por un monto de 979 millones 385 mil pesos, la cual será entregada al Congreso local en los próximos días para su aprobación y decreto.

Lo anterior durante la décima sexta sesión extraordinaria pública de la asamblea municipal, realizada este viernes por la tarde, donde se contabilizaron 18 votos a favor y tres en contra, con una confrontación entre regidoras de la bancada tricolor.

De acuerdo con la sindica hacendaria, Erika Trujillo Ortiz, los integrantes de la Comisión de Hacienda del municipio debatieron durante siete reuniones que suman más de 35 horas el proyecto, donde se modificaron los artículos integrados en la iniciativa.

APROBACIÓN DESATA CONFLICTOS

La regidora priista Bernarda Zavala Hernández cuestionó las modificaciones realizadas en la comisión, además de señalar que la ley cobra indebidamente techumbres a personas de escasos recursos en los barrios altos de la capital hidalguense.

Erika Trujillo señaló que Obras Públicas presentó este concepto, pero por asesoría de la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) no se estableció en el proyecto de ley, por lo que no se integró y no se cobrará.

Previo a esta explicación, la regidora que preside la Comisión de Hacienda sacó a relucir la inasistencia de Zavala Hernández a la firma del dictamen final.

“Mi regidora, aquí te comento que votaste a favor en el dictamen de la comisión y se escucharon todas tus dudas, en el sentido de las techumbres, desafortunadamente no te enteras de la información porque no acudiste a firmar el dictamen al final”, puntualizó Trujillo Ortiz.

De igual manera, la regidora del partido tricolor, Olivia Zúñiga Santín, aseguró que la síndica hacendaria apresuró la aprobación en comisiones, ya que al final de las mesas de trabajo no quiso escuchar más dudas.

“Ella (Erika Trujillo), ya no quería escuchar ninguna duda, hubo algún compañero que inclusive gritoneaste, le dijiste que no era el momento ya para hacer preguntas cuando apenas se estaba analizando el tema”, declaró Zúñiga Santín.

Luego de la confrontación, el cabildo aprobó la Ley de Ingresos con 18 votos a favor y tres en contra, el de las regidoras Olivia Zúñiga, Bernarda Zavala y el munícipe Guillermo Ostoa Pontigo.

