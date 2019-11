Aprueban diputados Interrupción Legal del Embarazo, en comisiones legislativas

Con cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, fue aprobada en comisiones la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la cual será turnada en los próximos días para su discusión en el pleno parlamentario.

Así lo confirmó la diputada local panista, Claudia Lilia Luna Islas, quien junto con el representante de Nueva Alianza, Marcelino Carbajal Oliver, votó contra la iniciativa, al declararse abiertamente a favor de la vida.

En entrevista con AM Hidalgo, la legisladora albiazul detalló que la iniciativa para interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación fue aprobada en comisiones conjuntas de Legislación y Puntos Constitucionales; y Seguridad Ciudadana y Justicia.

Pedí que antes de pasar a la votación se analizaran varios elementos, como los Foros de Consulta, las (70 mil) firmas entregadas (por colectivos provida), posicionamientos y exhortos que hemos subido al pleno algunos diputados”.

A final de cuentas, “se realizó la votación y hasta el momento no se me ha pasado el dictamen, tampoco sé cuándo será turnada al pleno del Congreso local. No sé cuál sea la reacción de la diputada, Roxana Montealegre (presidenta de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales) sobre el tema”.

La legisladora dijo que continuarán defendiendo el derecho a la vida desde la concepción “y el día que llegue la votación en el pleno subiremos a argumentar, exponer y a dar a conocer qué pasó ayer en comisiones, pues no quisieron éntrale al análisis”, acusó Claudia Lilia Luna Islas.



LA VOTACIÓN

A favor:

Víctor Osmind Guerrero Trejo (Morena)

Susana Ángeles Quezada (Morena)

Lizeth Marcelino Tovar (Morena)

Rosalba Calva (Morena)

Areli Rubí Miranda Ayala (PRD)

En contra:

Claudia Lilia Luna Islas (PAN)

Marcelino Carbajal Oliver (Nueva Alianza)

Abstención: